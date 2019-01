Ernstige blessure werpt schaduw over fraaie zege van ABS

Aangeslagen

,,In de eerste helft waren we daardoor een beetje aangeslagen’’, zei Andries Dupont. De ABS-trainer zag hoe zijn ploeg in de eerste helft tegen tien Deventenaren niet tot scoren kwam. Na rust zorgde Michiel ten Dam na acht minuten voor de Bathmense voorsprong. Kort daarna verdubbelde Chiel Huis in ’t Veld de score.