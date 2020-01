Erop of eronder voor Zeewolde en Rood-Wit’58 in derby

wedstrijd van de weekBij de start van de tweede seizoenshelft is het morgen voor Rood-Wit'58 en Zeewolde gelijk erop of eronder in de derde klasse B. Met zeven punten achterstand in de degradatiestrijd kunnen de Puttenaren zich geen uitglijder veroorloven.

Mark Doppenberg keerde afgelopen zomer na vier jaar terug bij Rood-Wit'58, de club waar hij in zijn jeugd begon. Als tweedejaars E-pupil ging hij naar SDC Putten en doorliep daar alle selectie-elftallen. Doordringen tot de hoofdmacht, uitkomend in de hoofdklasse, lukte echter niet. ,,Ik heb twee jaar in de B-selectie en twee jaar A-selectie gespeeld. Maar ik kreeg steeds meer het gevoel dat een basisplaats bij het eerste team er niet in zat. Dat was net te hoog gegrepen voor mij.''

De controlerende middenvelder (23) speelt bij de derdeklasser wel alles, dit jaar de helft van de wedstrijden zelfs als aanvoerder. ,,Ik was tweede aanvoerder achter Marijn van Meerveld, die terugkomt van een knieblessure. Ik voel het als waardering dat ik het team neer mag zetten. Het voetbal is hier wel heel anders; fysieker en sneller diep met de lange bal. Maar het gaat steeds beter.''

Hoge verwachtingen

Doppenberg heeft hoge verwachtingen voor het vervolg van de competitie. ,,In de eerste seizoenshelft hadden we veel pech en misten drie penalty's. Tegen AGOVV gaven we de winst weg. We staan zeven punten achter de veilige plek, waar nu Zeewolde en Hoevelaken staan. We krijgen beide clubs achter elkaar en daarna Advendo. De komende weken worden belangrijk om aansluiting te vinden.''

Zeewolde begroette met Denilçon Ramazan ook een oude bekende. Hij kwam terug na een avontuur bij VVOG (twee jaar) en Nunspeet (één seizoen). ,,Bij VVOG heb ik het niet gered, maar mijn jaar bij Nunspeet verliep persoonlijk best goed. Als team liep het niet lekker, maar de laatste wedstrijden draaide het ineens wel goed. Toen had ik echter al besloten om terug te gaan. Ik miste wat plezier en wilde weer samenspelen met jongens van vroeger.''

Geen spijt

Ramazan heeft er geen spijt dat hij ooit weg is gegaan. ,,Toen ik op mijn 21ste naar VVOG ging, speelde ik met veel jongens die van bvo's kwamen. Ik heb daar het spelletje echt leren begrijpen en er wat slimmigheden ingeslepen. Bij Nunspeet was het team jong en heb ik me als persoon meer ontwikkeld tot een leider.''