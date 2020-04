Ervaren Posthuma keert bij Swift’64 terug op de bank

VIDEO #HéScheids: Hét moment uit tweede seizoens­helft is ‘heerlijke goal uit de draai bij Nunspeet’

9 april Het meest bijzondere amateurvoetbalmoment uit de tweede seizoenshelft is bekend: ‘prachtig doelpunt uit de draai bij Nunspeet’ (bekijk hierboven). Dit moment kreeg de meeste stemmen in de poll ‘Wat was het meest bijzondere moment uit de tweede seizoenshelft?’