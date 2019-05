Ervaren trainer Schaap naar asv Dronten

SPELERSCARROUSEL Alcides neemt topscorer Kuiper over van d’Olde Veste

8 mei Het succes van Alcides in de hoofdklasse, maakt de ploeg uit Meppel blijkbaar aantrekkelijk voor nieuwe spelers. Nadat deze week de komst van Karel IJzerman werd afgerond, maakt Alcides nu ook het aantrekken van Nick Kuiper (21) bekend. De aanvaller komt over van d’Olde Veste, waar hij momenteel topscorer is met twaalf goals.