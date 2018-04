ESC begint iets eerder aan feestelijk weekeinde

Topscorer De Vries (36) draaide eigenhandig de rollen om in de Veluwse strijd met twee treffers in de laatste twintig minuten. Daarmee werd het overwicht van Elburger SC beloond, want de thuisploeg herstelde zich na een slappe eerste helft, waarin Maarten Teuben voor een Hattemse voorsprong had gezorgd.