ESC doet het op eigen Kragt

Hattem speelde deze wedstrijd nergens meer voor. Met de nacompetitie in het achterhoofd moest de ploeg vooral blessures en kaarten voorkomen. In de eerste helft resulteerde dat in een futloos Hattem. ESC viel volop aan, maar kreeg het niet voor elkaar te scoren. Pas in de 21e minuut scoorde niemand minder dan Wim de Vries de verlossende 1-0. “Van tevoren was ik enorm gespannen, ik vreesde dat dit niet zou lukken”, gaf hij na afloop toe. Het gejuich vanaf de tribune en op het veld toonde aan dat iedereen geloofde dat de buit binnen was.

Dat het in de rust nog steeds 1-0 was, had ESC vooral aan zichzelf te wijten. Direct na rust bleek Hattem echter feller uit de kleedkamer te komen. In de 47e minuut scoorde de ploeg 1-1, maar na uitgebreid overleg tussen scheids- en grensrechter werd de goal afgekeurd.

Vanaf dat moment speelden de ploegen een felle wedstrijd, met veel overtredingen. Marco de Vries scoorde de 2-0, waarna het vuurwerk op de tribune ontstoken werd. Toch werd het nog spannend: Hattem maakte de 2-1 met nog een kwartier te gaan, en was vanaf dat moment sterker. Uiteindelijk was het in de zevende minuut van de blessuretijd Bert-Jan Kragt die, met zijn allerlaatste balcontact in het eerste elftal van ESC, de 3-1 binnenschoot.

Het was het teken voor wissels, technische staf en supporters om het veld te bestormen: ESC wint de Derde Klasse C. “Dit is het allermooiste wat er is”, sprak een geëmotioneerde Kragt. “Een jongensboek, om zo mijn carrière af te sluiten.”