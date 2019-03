ESC in zak en as na derbyverlies tegen Owios

ESC had de kans om VVOP, dat eerder op de middag in de laatste minuut verloor, te naderen of bij winst zelfs op gelijke hoogte te komen. In het veld zag het daar geen moment naar uit. “Die kans heb je niet gepakt”, baalde Patrick Posthuma stevig. De trainer sprak over ‘misschien wel de laatste kans om dichterbij te komen’. Spits Vincent Huisman wilde zo ver niet gaan. ,,Je verliest wel, maar we staan nog steeds drie punten achter. We mogen niet opgeven.”