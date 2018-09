ESC komt keepers tekort

,,Bij 1-1 ging het nog gelijk op”, vertelde trainer Patrick Posthuma. ,,Maar dan gaat mijn linksback gruwelijk in de fout en mijn keeper sabelt daarna de spits neer. Rode kaart. We hadden geen reservekeeper, die kwam pas net voor rust.”

Jeugddoelman Roy Groothand kwam op eigen gelegenheid naar Veenendaal en had te kampen met file, waardoor Thom Ruitenberg de handschoen oppakte; de linksback die in de fout ging. ,,Nee, dat was niet voor straf. Hij had in de jeugd wel eens gekeept en meldde zich. Hij haalde er nog een bal uit ook.” Na rust kwam Groothand binnen de lijnen, als derde doelman in een uurtje tijd.