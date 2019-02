ESC sluit roerige weken af met een punt

De degradatiepot tussen ESC en VVOP is geëindigd zoals die begon: 0-0. In het licht van enkele onrustige weken in Elburg, zag trainer Patrick Posthuma het als een gewonnen punt.

Tussen de derby tegen Owios en het duel met VVOP in, stopten aanvoerder Richard Boer, linksback Robbert van Schie en middenvelder Ramon Flokstra er mee. Een meningsverschil met het bestuur over de terugkeer van Mitchell Kalverda en Bert-Jan Kragt sleepte maar voort, waarna het drietal aangaf er klaar mee te zijn. De rust is weer enigszins teruggekeerd, maar ondertussen moest het vizier op de wedstrijd tegen VVOP.

ESC trad daarin aan met een stevig verjongde basis en gunde VVOP de bal. De gasten uit Voorthuizen deden daar in aanvallend opzicht bijna niks mee en ESC kreeg via Kragt twee kansjes. VVOP zette keeper Kevin Struik één keer aan het werk. Na rust knokte ESC voor wat het waard was en gunde VVOP amper ruimte. Sterspeler Daquillio Degama kon het niet in zijn eentje en moest in de slotfase zelfs zijn tweede gele kaart incasseren.

Daarna was het pompen voor de thuisploeg, in de hoop dat de bal een keer goed viel. Dat gebeurde in blessuretijd, maar doelman Freek van de Steeg had een goed antwoord op de inzet van Vincent Huisman. Het verschil tussen beide ploegen blijft hierdoor drie punten. Maandag in de krant meer over het vertrek van Boer, Van Schie en Flokstra.