ESC steelt punten op bezoek bij HTC

Na een goede seizoensstart had HTC alle hoop om de eerste thuisoverwinning van het seizoen te boeken. In het eerste halfuur was de ploeg van trainer Joop van Dijk ook de bovenliggende partij. Enorm veel kansen creëerden de Tuinders niet, maar een 1-0 had niet misstaan. Met name Stan Wissink had echter het vizier niet op scherp.

Het laatste kwartier was de wedstrijd wat meer in evenwicht, maar ook voor de Elburgers bleven echt grote kansen uit. Toch kopte aanvoerder Robert Radstaat uit een corner van Max Lamberink in de zesde minuut van de blessuretijd raak: 0-1. Volgens scheidsrechter Van Leeuwen kwamen de acht minuten extra tijd voort uit de vele blessures in de eerste helft, maar drie tot vier minuten waren logischer geweest.

Na rust speelde de wedstrijdleiding helemaal een grote rol. HTC begon wederom beter aan de speelhelft en scoorde in de 65ste minuut de gelijkmaker via een mooie kopbal van kersverse vader Marco Tatje. Vier minuten later stonden de Zwollenaren met tien man. De arbiter gaf de kaart op advies van de grensrechter van ESC; Stephan Pelleboer zou hebben nagetrapt.

Met tien man had HTC nog steeds de overhand, maar in de 89ste minuut schoot Lamberink een vrije trap via de muur binnen: 1-2. In de absolute slotfase ging HTC nog vol voor de gelijkmaker, maar wederom veel blessuretijd was niet genoeg voor nog een goal. Wel voor nog een rode kaart, Angelo Kisjes moest het veld nog ruimen na twee gele prenten.