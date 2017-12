Espel vecht zich langs Boornbergum’80

Een spectaculaire wedstrijd was het niet. De eerste 35 minuten golfde het spel op en neer, waarin Boornbergum de meeste aanspraak maakte op een goal. Joran Wiersma liet het tot twee keer toe na om te scoren en Espel-doelman Jarno Luk pakte een paar knappe ballen. Tien minuten voor tijd veranderde het wedstrijdbeeld. Stan Maas stoomde voor Espel op en leverde een puike voorzet af aan Paul Dekker: 1-0. Dat doelpunt gaf Espel een impuls, want drie minuten later tekende Dennis den Engelsen voor de 2-0.