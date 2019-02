Espel wijst Van Helsdingen aan als interim-trainer

Van Eerde en Jol hebben in overleg met het bestuur van de club hun taken neergelegd. De trainers en de clubleiding zijn gebotst over de inzet van spelers uit JO17 en JO19 bij het eerste elftal.

Van Helsdingen was al eerder trainer bij SC Espel (2015/2018) en is dit seizoen trainer van Flevo Boys JO13. In het restant van het seizoen zal Van Helsdingen beide teams begeleiden. Johan Knoll is komend seizoen de hoofdtrainer in Espel.