Ester ook volgend seizoen trainer Zwolsche Boys

,,Ik heb het erg naar mijn zin, het voelt goed en de spelersgroep heeft ook het vertrouwen uitgesproken”, concludeert Ester tevreden. De contractverlenging lag dan ook in de lijn der verwachting, een meerjarige samenwerking was bij de aanstelling al de intentie. ,,Ik ben een trainer die normaal gesproken drie jaar bij een vereniging blijft, dus dat is ook hier het streven.”

Ester is bezig aan zijn tweede periode als hoofdtrainer van de Boys. Hij was ook van 2005 tot en met 2008 eindverantwoordelijke in Zwolle Zuid. Ester had daarna Overwetering, Wilsum, Avereest en SVVN onder zijn hoede.