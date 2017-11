Euforie bij Hierden na goals in extremis

Na drie gelijke spelen heeft Hierden de eerste overwinning geboekt. Op eigen veld zegevierde de eersteklasser met 4-2 tegen hekkensluiter Go Ahead Kampen, door twee goals in blessuretijd.

De thuisploeg opende sterk, maar het was Go Ahead Kampen met het eerste gevaar. Vanaf 25 meter teisterde Roy Visscher met een harde knal de lat. Diezelfde Visscher was bij de volgende grote kans alert en schoof de bal onder Hierden-doelman Nick Grootkarzijn door: 0-1.

Hierden had het lastig tegen de hekkensluiter, maar tien minuten voor rust kwam de ploeg van Peter Epe langszij. Ali Akachar kreeg de bal plots voor zijn voeten en zorgde via een Go Ahead Kampen-verdediger voor de 1-1. Nog voor rust had het 2-1 kunnen zijn, maar de schoten van afstand van Akachar en Stefan Jansen werden gekeerd.

Na de onderbreking toonden beide ploegen een stuk minder aanvallende intenties. Vlak na zijn wissel was invaller Luuc Knul een kwartier voor tijd belangrijk voor de ploeg uit Kampen, door van dichtbij de bal binnen t knikken: 1-2. Hierden ging aandringen en raakte via William Beelen de paal.

Niet veel later werd Dominique Denzel in de zestien gevloerd. Ewout Mulder bleef kalm en schoof de bal tegen de touwen en bracht het geloof terug. Dat geloof betaalde zich uit in een zege, nadat Klaassen in blessuretijd op fraaie wijze uit een vrije trap de 3-2 scoorde. Akachar zorgde voor het slotakkoord door de counter af te ronden: 4-2.