Even wennen voor de Staphorst-fans: bekertoernooi is nu al voorbij

De supporters van Staphorst kunnen de heroïsche bekerpotjes op zwoele doordeweekse avonden dit seizoen uit hun hoofd zetten. Dat is even wennen na al die succesvolle jaren. De hoofdklasser, die in 2015, 2016 en 2017 de finale bereikte, heeft de bekerexit volledig aan zichzelf te wijten. Het verlies in Oostwold is ontluisterend.