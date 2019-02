Ex-Nunspeet-speler Dani Schmitz verkast naar Huizen

SPELERSCARROUSELDani Schmitz vertrekt al na één seizoen bij SO Soest. De rechtsbenige vleugelaanvaller kwam afgelopen zomer over van Nunspeet en maakte blijkbaar zoveel indruk dat hij zich in de kijker speelde bij het ambitieuze Huizen.