Exstudiantes wacht nog op eerste zege, ZVV Urk slaat toe

Exstudiantes zit in het spreekwoordelijk zware tweede jaar in de eredivisie, waarin het meeste tegenzit. In de thuiswedstrijd tegen Drs. Vijfje was het team rond international Jorie Schepers kansloos (0-4). Schepers speelt dit weekeinde met Oranje interlands in Polen, vrijdag komt bij Reiger Boys een nieuwe kans om van de hatelijke nul af te komen.