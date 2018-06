Extra promotiekans voor voetballers van Alcides

In de hoofdklasse komt een plaats vrij, omdat De Graafschap heeft besloten haar beloftenteam terug te trekken. Jong De Graafschap degradeerde dit seizoen van de derde divisie zondag naar de hoofdklasse. Omdat De Graafschap zelf naar de eredivisie is opgeklommen (en veel in het weekeinde speelt), komen veel selectiespelers daardoor nauwelijks aan spelen toe. Helemaal omdat in de beloftenteams geen spelers van 24 jaar en ouder mogen spelen. Jong De Graafschap gaat weer op maandagavond spelen in de beloftencompetitie.