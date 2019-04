EZC’84 heeft één punt en dat mag best meer worden

Verliezen hoort bij voetbal, maar EZC'84 neemt dit met vijftien nederlagen in de competitie wel heel letterlijk. De vierdeklasser uit Epe pakte het enige punt op 13 oktober in de thuiswedstrijd tegen WZC: 2-2.

Opstootje

Mike Dekker kan zich dat duel nog goed voor de geest halen. ,,Die wedstrijd werd even stilgelegd na een opstootje met het publiek, felgebekt volk. We zijn het veld afgelopen. Het publiek werd erop aangesproken en na overleg met de scheidsrechter gingen we verder.”

Bij EZC is er in verhouding tot vorig seizoen weinig veranderd, zegt Dekker (29). Toch haalde de ploeg toen 28 punten, nu kan EZC maximaal op 19 punten eindigen. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? ,,We geven het vaak aan het einde van de wedstrijd weg. Dan verliezen we met één doelpunt verschil. Steeds zitten we er heel dichtbij, maar zijn we op het laatste moment niet scherp genoeg.”

Drankje

Ondanks de reeks verliespartijen is Dekker nog niet uitgekeken op het spelletje. ,,De sfeer in de groep is goed. Welke club kan dat nou zeggen als je met één punt stijf onderaan staan? Na afloop drinken we een drankje. Alleen als we net hebben verloren met bijvoorbeeld 2-1, zitten we er wel verslagen bij.”

Stilletjes denkt Dekker af en toe al aan het aanstaande seizoen. ,,Dit seizoen is een beetje verloren. Alleen als je een keer drie punten pakt, kan het zo omdraaien. Als we komende wedstrijd van SEH winnen, pakken we daarna misschien meer punten. We moeten nog tegen ploegen als Vierhouten en VEVO.”

Geen paniek

Maar eerst wacht SEH, het team uit Heerde staat vierde. De heenwedstrijd eindigde in 1-4, maar Dekker ziet geen reden tot paniek. ,,Het voetbal kwam er niet echt uit bij ons, maar het gaat iets meer komen. Als we allemaal met het goede been uit bed stappen, heb ik er zeker vertrouwen in.”

Bij een eventuele overwinning staat er geen groot feest op de planning. ,,Bij winst blijft iedereen wel even in de kantine hangen. Maar er staat geen platte kar klaar, hoor.”