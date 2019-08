EZC'84 winnaar van Hanendârptoernooi

Aanvoerder Lorenzo van Gortel hielp Emst in de finale van zaterdag in blessuretijd aan een gelijkspel tegen EZC'84: 2-2. Het was echter niet voldoende om de eerste plaats te pakken. EZC'84 had haar eerste wedstrijd tegen SV Wissel namelijk met redelijke cijfers gewonnen (5-2), terwijl Emst in een spectaculair gevecht maar net te sterk was voor V en L (4-3).