EZC’84 maakt het tegen EFC’58 wel heel bont, WHC op dreef tegen Burgum

Je hebt verliezen en je hebt verliezen, maar EZC’84 maakt het tegen EFC’58 heel bont: 9-1. Trainer Gert-Jan Piksen is na afloop niet te spreken over de inzet van zijn ploeg.

Piksen kijkt terug op een ‘hele vervelende middag’. ,,Wij beginnen heel slecht aan de wedstrijd, waardoor je tegen een ploeg met kwaliteiten na twintig minuten met 4-0 achterstaat. Zij geloven vervolgens in een vliegende start en bij ons gaat het juist de verkeerde kant op”, spreekt Piksen uit.

Ook een andere ploeg uit 4C, Vierhouten’82, verliest met afgetekende cijfers van Achterveld: 4-0. Competitiegenoot WZC Wapenveld komt niet in actie, want tegenstander SDS’55 kampt met coronagevallen..

In 4D komt ’t Harde niet verder dan een gelijkspel tegen Reaal Dronten: 1-1. Ook Noord Veluwe Boys weet niet te winnen van Wijthmen: 1-1.

In 3C speelt Hulshorst gelijk tegen Olympia’28: 2-2. Ook het verderop gelegen Elspeet pakt een punt tegen DSV’61: 1-1. Bij Oene staan ze met lege handen, want het team van trainer Bardy Verhoef verliest met 1-2. ,,Twee ballen uit een corner doen ons de das om. De laatste tegengoal valt een minuut voor tijd. Daarna fluit de scheidrechter direct af”, legt een teleurgestelde Verhoef uit. VIOS Vaassen weet wel te winnen. Het team van trainer Maikel Amzand is met 2-4 te sterk voor BAS.

In 2G wint Owios met 0-2 van AVW’66. ‘Buurman’ VSCO’61 pakt geen driepunter. Het komt niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Renswoude. In 1E wint WHC met 5-0 van FC Burgum. WHC-coach Richard Karrenbelt is lyrisch over zijn ploeg. ,,We spelen op de top van ons kunnen. Kijk maar naar de eerste helft, waar we op 4-0 komen. Veel energie, druk naar voren, de goede dingen doen bij balverlies. Stef van Oene maakt drie doelpunten. Ja, die is nu even het mannetje. Dinsdag moet hij zijn mond weer houden, haha.”

Een vliegende start dus voor WHC, maar bij Nunspeet is daar geen sprake van. Het speelt in 1D met 0-0 gelijk tegen KHC.

Op zondag verliest Wissel in 5E met 1-4 van Go Ahead Deventer. Trainer Davy Eustacia is na afloop niet te spreken over de tweede helft. ,,De eerste helft hebben we het goed op orde, maar de tweede helft voert de tegenstander het tempo op.” In 4F verliest Emst met 3-1 van De Gazelle.

In 3D begint SV Vaassen dramatisch aan het seizoen. Op bezoek bij Robur Et Velocitas gaat het met maar liefst 7-0 onderuit. KCVO wint wel, met 3-1 van Activia.

In 2K wint Epe met 1-7 van Beilen. Trainer Martijn de Haas vindt het dubbel, want volgens hem waren dubbele cijfers niet raar. ,,We spelen echt ontzettend goed, maar we missen wel een strafschop. Stefan Lokhorst maakt vandaag weer vier doelpunten, doet ie goed”, aldus een blije De Haas.