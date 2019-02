Fabian Put langer bij CSV Apeldoorn

BEKER OOST WVF sneuvelt in bekertoer­nooi tegen acht man

26 februari Op het derde veld van AZSV in Aalten is WVF dinsdag uitgeschakeld in het bekertoernooi (2-1). Na een wedstrijd die op zijn minst enerverend was te noemen, want de Zwollenaren sloten de partij af tegen acht tegenstanders.