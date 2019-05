FC Horst nog steeds niet veilig na late remise

Blauw Geel’55 begon met aanvallende intenties en zette FC Horst de eerste vijf minuten vast op eigen helft. De scheidsrechter gaf voordeel bij een handsbal van de Edenaren, maar Amer Torkmani wist er niet van te profiteren en kreeg de bal niet langs de keeper. De tweede kans was wel raak voor de spits. Torkmani haalde eens uit en zag de bal, die licht werd getoucheerd door Blauw Geel’55-verdediger Karlo Elbertsen, onder de lat vallen.

De Ermeloërs hadden daarna kansen om de voorsprong uit te breiden, maar keeper Suitela dook een schot van Job Kuijpers uit de hoek en Brandon Karangwa schoot een afvallende bal net over. De bezoekers kwamen lange tijd zeer moeizaam tot aanvallen, maar zetten voor rust plots aan. De eerste geslaagde aanval was ook raak: Simon Kooiman gaf een steekbal op Jos Bolks en zijn voorzet werd ingetikt door Kamal Bendadi: 1-1.

De tweede helft begon Blauw Geel opnieuw beter. De ploeg uit Ede zette een tandje bij en werd gelijkwaardig. Ook hadden de bezoekers veel overtredingen nodig, maar ze mochten lange tijd veel van arbiter Tulen. De Ermeloërs kwamen in de 73ste minuut opnieuw op voorsprong, doordat Paul van Prehn een voorzet van Amer Torkmani bij de tweede paal binnenschoot. Daarna kreeg FC Horst meerdere kansen om het te beslissen, maar Dennis Folkers (twee keer net naast), Van Prehn en Torkmani vergaten de genadeslag te geven. De arbiter trok vijf minuten bij en wat niemand nog verwachtte gebeurde toch: Jeroen Berkhof werkte de bal in de 95ste minuut in twee instanties langs keeper Ronald Verhoef: 2-2.