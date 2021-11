FC Meppel heeft geen bezwaar tegen een diepe winterslaap, zo kan het niet langer

AGOVV AGOVV gaat bij Hoevelaken niet ‘linksaf’, maar op de ingeslagen weg verder

Zanger Arie Ribbens ging er in zijn legendarische carnavalskraker Polonaise Hollandaise linksaf. AGOVV ging zaterdag in Hoevelaken op de ingeslagen weg verder. Daags na Black Friday volgde tegen de plaatselijke SC een bescheiden Blue Saturday. Met een 1-4 overwinning. Om hun slag te slaan bij hun eigen prijzenfestival hoefden de zuinige Berg en Bos-bewoners zich slechts tien minuten in te spannen.

15:05