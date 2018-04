FC Meppel in slotfase langs streekgenoot DESZ

FC Zutphen geeft winst in slotfase uit handen tegen Nunspeet

19:27 FC Zutphen moest op eigen sportpark ’t Meijerink aantreden tegen Nunspeet. De voetbalploeg uit het dorp op de Veluwe zit in een slechte periode, want de laatste zeven wedstrijden gingen allemaal verloren. Voor het team van trainer Taco Lourens een uitgelezen mogelijkheid om drie punten te pakken en zo enige verlichting te brengen in de duistere positie op de ranglijst. Het duel eindigde in 1-1 en daarmee kwamen de bezoekers gelukkig weg.