FC Meppel is gelukkiger en wint van DESZ

In een wedstrijd waarin beide ploegen geen moment laten zien waartoe ze in staat zijn, is FC Meppel een stukje beter bij de les dan DESZ: 0-2.

Valt-ie, dan krijg je een hele andere wedstrijd. Maar het mag voor DESZ niet zo zijn wanneer de ploeg na een klein halfuur dé kans op de 1-0 krijgt. FC Meppel-verdediger Niels Eemstra krijgt de bal op z’n hand, waardoor de arbiter geen andere mogelijkheid ziet dan de bal op de stip te leggen. Doorgaans een koud kunstje voor Karlo Naberman, maar vanmiddag zit het hem niet mee. Oog-in-oog met doelman Stijn Koch peert de middenvelder de bal naast.

Het gebeurt in een fase waarin de thuisploeg het betere van het spel heeft. Het levert her en der kansen op, zoals bijvoorbeeld die van Danny Moorman. Maar de aanvaller schiet hoog over, terwijl er echt nog wel even tijd was om rustig binnen te schieten. FC Meppel stelt er met een paar uitstoten niet veel tegenover. Emiel Kwant wordt vlak voor rust door de DESZ-defensie even over het hoofd gezien, maar hij stuit uiteindelijk op doelman Renee Agterhuis. Nee, de ploeg van trainer Arjen Plessen komt pas na rust meer in het spelbeeld voor.

De Meppelers hebben de mouwen in het redelijk koude Zwartsluis nog maar iets verder opgestroopt en trekken het initiatief meer en meer naar zich toe. Het resulteert, vanuit de tegenaanval, in de zege. Het duurt wel even, want pas zeventien minuten voor het einde scoort Emiel Kwant op aangeven van broer Lard: 0-1. Amper twee minuten later is het al 0-2, wanneer Rick Meijer de bal onder Agterhuis door kan schuiven.

Daar blijft het bij, al had DESZ een ander slot voor ogen. De ploeg van Leo Blom had nog wel trek in een tegenoffensief. Meppel-doelman Koch maakt met nog tien minuten te gaan namelijk hands, tot woede bij velen, maar krijgt slechts geel. Het Sluziger slotoffensief blijft daardoor uit en daarom is de zege voor FC Meppel.