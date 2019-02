FC Meppel mag duel met De Weide deels opnieuw spelen

Nu is bekend geworden dat beide ploegen uit de tweede klasse J het weer tegen elkaar opnemen: de laatste 22 minuten worden, bij een 1-1 stand, overgespeeld. Op dat moment kreeg De Kam afgelopen zaterdag zijn gele kaart. Scheidsrechter Köhler beweerde dat het diens tweede gele kaart was, waardoor de FC Meppel-speler kon gaan douchen.

FC Meppel was het spoor vervolgens bijster en verloor met 2-1 in Hoogeveen. Hoewel de kater flink was, werd na afloop samen met de arbiter rapport opgesteld, dat vervolgens naar de KNVB is gestuurd. Dat heeft voor FC Meppel gunstig uitgepakt. De wedstrijd wordt op een nader te bepalen datum deels opnieuw afgewerkt. De Kam kan dan zijn wedstrijd gewoon uitspelen.