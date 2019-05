FC Meppel moet vijf spelers vervangen

Voetballer Damion is na genezing ander mens geworden: ‘Ik huil bij ontroeren­de films’

10:47 Voor de zaterdagtak van MSC dreigt na de 5-1 nederlaag bij Vitesse’63 directe degradatie. Het is bijzaak voor voetballer Damion van Stormbroek, basisspeler in Meppel. Hij is genezen verklaard, nadat een half jaar geleden een zeldzame vorm van lymfeklierkanker werd vastgesteld. ,,Ik probeer het positieve in alles te zien.”