FC Meppel strikt Arjen Plessen

Plessen staat momenteel aan het roer bij Bergentheim. Met die ploeg draait hij bovenin de derde klasse mee. In het verleden was hij werkzaam bij onder meer HTC, VHK, Rouveen en Lutten. ,,Met de aanstelling van Arjen Plessen zijn wij er van overtuigd de juiste hoofdtrainer te hebben gevonden, om van FC Meppel weer een toonaangevende tweedeklasser te maken”, aldus het bestuur van de Meppelers.

De groen-witten bivakkeren momenteel onderin de tweede klasse. Onder leiding van de interim-trainers John van ’t Westeinde en Richard Moes wordt alles in het werk gesteld om handhaving te realiseren. ,,Wij hebben er het volste vertrouwen in dat dit trainersduo FC Meppel in de tweede klasse houdt", klinkt het hoopvol.