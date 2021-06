FC Oldemarkt en trainer Theo Los komen na zoektocht weer bij elkaar uit

FC Oldemarkt en Los maken in februari bekend dat de samenwerking na drie seizoenen wordt verbroken. Dat gebeurt zonder onvrede, drie jaar bij een club is een gangbare periode voor een trainer in het amateurvoetbal.

,,Maar als we dit vooraf hadden geweten...’’, zegt Johan Fleer met een glimlach. De technische man van FC Oldemarkt noemt het een aangenaam toeval dat beide partijen elkaar weer in de armen zijn gevallen. ,,Het past prima in de rare tijd waar we in zitten.’’

Zoektocht

FC Oldemarkt en Los hebben tijdens hun zoektocht naar iets nieuws ervaren dat de trainerscarrousel in de omgeving nauwelijks draait. De coach uit Oosterwolde vindt geen nieuwe club, de derdeklasser vindt geen andere trainer. ,,We hebben altijd wel contact gehouden’’, stelt Fleer. ,,Zo zijn we ook weer bij elkaar gekomen. Het is ook zeker niet zo dat we op elkaar waren uitgekeken. Want het was dan wel een periode van drie jaar, maar de laatste twee seizoenen waren natuurlijk bijzonder, incompleet. Dit is een uitstekende oplossing, we zijn er blij mee.’’