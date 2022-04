FC Ommen aast in het eerste jaar van haar bestaan meteen op een periodetitel, dankzij een punt tegen DVC Dedemsvaart

De Ommenaren hebben zich allang hersteld van een mislukte competitiestart, in de eerste drie duels werden acht punten verkwanseld. ,,Je loopt wel direct achter de feiten aan. We moesten vooral wennen aan de speelwijze in deze klasse”, ziet trainer Yves Heskamp als voornaamste oorzaak. ,,Maar het lek is boven. Nieuwleusen is dé grote titelfavoriet, maar we hebben nog genoeg wedstrijden om er nog een mooie competitie van te maken.”