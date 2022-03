FC Ommen slikt in Zuidwolde een bittere pil, maar Havelte stapt opgewekt van het veld

overzicht zwolleDe eerste wedstrijd van FC Ommen in twee dagen tijd (!) is slecht bevallen, trainer Yves Heskamp zag zijn ploeg tijdens het inhaalduel onderuit gaan tegen ZZVV in Zuidwolde. Zaterdag volgt deel twee, als de ploeg uit Ommen bij koploper SV Nieuwleusen moet aantreden.

Zaterdag, Noord, derde klasse D

Waar aanhaken mogelijk was, werd het afhaken voor FC Ommen in de inhaalwedstrijd tegen ZZVV. Een hattrick van Jovanni van Dijk was namens de ploeg uit Zuidwolde genoeg om Ommen op afstand te houden in de strijd om de tweede plaats. Rik Jan de Groot zorgde met twee goals nog wel voor een spannende wedstrijd, maar genoeg voor een resultaat was het niet, ook niet met een man meer. Het gat naar plek twee, waar ZZVV staat, is nu zeven punten.

ZZVV - FC Ommen 3-2 (1-1). 28. Jovanni van Dijk 1-0, 38. Rik Jan de Groot 1-1, 55. Van Dijk 2-1, 69. Van Dijk 3-1, 70. De Groot 3-2. Rode kaart: 58. Ger Luc Pol (ZZVV).

Zondag, Oost, tweede klasse J

Lemelerveld moest in eigen huis haar meerdere erkennen in NEO, dat nog ongeslagen is. Met de 1-3 nederlaag kon trainer Kelvin Bonhof wel leven. „We moeten eerlijk zijn. Zij waren op alle fronten beter: sneller, dynamischer, technischer. Het is de beste ploeg van de competitie, die gaan de stap naar de eerste klasse wel maken. Voor onze spelers was het wel confronterend dat zij zoveel verder zijn dan wij. Maar we moeten het ook relativeren: hier hoefden we niet te winnen. De uitslag valt nog mee, zij hadden veel meer balbezit en waren echt de bovenliggende partij.” Jordy Lugtenberg redde de eer voor Lemelerveld door in blessuretijd de 1-3 te maken.

Lemelerveld - NEO 1-3 (0-1). 20. Max Brunninkhuis 0-1, 55. Rick ten Tusscher 0-2, 79. Stef Rompelaar 0-3, 90. Jordy Lugtenberg 1-3.

Vierde klasse G



SV Zwolle - Raalte afgelast.

Noord, vierde klasse A

Havelte deed donderdagavond uitstekende zaken voor de ranglijst. Daar vindt het zichzelf nu terug op plaats twee, nadat het in eigen huis Smilde’94 na een spannend duel met 3-2 versloeg. Die spanning was overigens niet nodig geweest, oordeelde trainer Patrick Visser. ,,In het eerste half uur zijn we heer en meester en moeten we er eigenlijk drie of vier maken. Dat lukt niet, en dan zie je dat onze jonge, onervaren ploeg moeite krijgt. Maar het is heel fijn dat de punten binnen zijn.’'

Havelte - Smilde’94 3-2 (2-0). 15. Stefan Letsch 1-0, 24. Stan Willems 2-0, 58. 2-1, 70. Rens Lotze 3-1, 90. 3-2.