FC RDC haalt flink de bezem door de selectie: twaalf spelers komen, zes spelers gaan

Onlangs kwam al naar buiten dat Jeray Galanggadjir (Helios), Ufuk Dulkaroglu (Colmschate) en Mehmet Kisa (Be Quick Zutphen) de club zullen verlaten. Teun Borkent en Mathieu Steenbergen spelen in Borgele niet langer in het vlaggenschip, maar in een lager elftal. Groninger Jurgen Siepelinga vertrekt, bestemming is onbekend.