FC RDC laat zich overlopen door Gorssel

Door twee goals van Bram Bötzel en één goal van Mees Bötzel waren de gebroeders belangrijk voor hun team tegen FC RDC. Vooral de 18-jarige Bram Bötzel blinkt dit seizoen al vaker uit voor Gorssel met al 14 goals. Oudere broer Mees wist er als middenvelder vier in het doel te leggen. Ook wisten de jongens al enkele keren elkaar als een tandem te bedienen op een doelpunt. ,,Dit is pas het eerste seizoen dat we samen in één team spelen”, vertelt Mees Bötzel. Maar de broederband werkt desondanks ook op het veld: ,,We weten elkaar makkelijker te vinden. Je kent elkaar door en door en dat is wel fijn in het veld. Ik weet hoe ik hem moet aanspelen en hij weet hoe hij mij moet aanspelen en dat is wel lekker”, legt Mees uit.