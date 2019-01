FC RDC rekent af met verleden en staat in volle bloei

Daventria, Roda, RDC, CJV'ers: die clubs zijn niet meer. RDC en De CJV'ers gingen in 2013 op in FC RDC, nadat in 2001 Roda en Daventria al fuseerden tot RDC. ,,We zijn één vereniging, de oude bloedgroepen bestaan niet meer", zegt Roy Beumer.

Waarmee de technisch coördinator van de selectieteams maar gezegd wil hebben dat 'alle neuzen dezelfde kant op staan' en 'alle leden gezamenlijk de kar trekken'. Op voetbaltechnisch gebied, maar ook in de organisatie van de 700 leden tellende vereniging in Borgele.

Beumer: ,,We hebben een technische staf aangetrokken die geen verleden heeft met de voorlopers van FC RDC. Er wordt op geen enkele manier betaald, het is de bedoeling dat ons vlaggenschip - ons eerste zaterdagelftal - vooral bestaat uit jongens die doorstromen vanuit onze eigen jeugd. Spelers die binding met de club hebben, ook bardiensten draaien en de jeugd trainen."

Doorstroming

,,Dat geldt ook voor het tweede. Dat is geen veredeld vriendenteam meer, maar een elftal van waaruit doorstroming naar het eerste mogelijk is. Het zondagvoetbal heeft een veel meer recreatief karakter."

Karel Turfboer, voorzitter van de voetbalcommissie, vult aan: ,,Over vijf jaar willen we met dat zaterdagteam uitkomen in de tweede klasse. Aanvulling met één of twee spelers van buitenaf, die een absolute meerwaarde hebben en zich vol verbinden aan de vereniging, is mogelijk."

Beide mannen geven daarbij aan dat de vereniging veel meer is dan een eerste (mannen)elftal. De leden die op vrijwillige basis hun steentje bijdragen aan een sterke club in Deventer-Noord vormen het kloppend hart van FC RDC. In juni 2015 speelde het toenmalige eerste elftal om een plek in de eerste klasse, in de nacompetitie om promotie was FC Zutphen te sterk.

Sportieve neergang

Het mislopen daarvan en de sportieve neergang die na het vertrek van een aantal spelers onvermijdelijk was, zette de clubmannen aan het denken. Turfboer: ,,In die tijd werden spelers betaald. Na de training waren ze gelijk vertrokken, ze kwamen niet naar boven om in de kantine nog even na te kaarten. De kantine kon dan ook gewoon dicht. Nu komen de spelers op donderdagavond wel even buurten, ook niet-spelende leden komen weer langs."

,,Ze gaan een potje darten, leggen een biljartje, drinken een drankje. Zo moet het zijn, ongeacht het niveau waarop het eerste elftal uitkomt. We willen zo snel mogelijk naar de derde klasse, maar als dat dit seizoen niet lukt, is er geen man overboord. Het is nu al een mooi seizoen, het wordt steeds drukker."

Daar ligt de crux: groeien door samenwerking. Beumer: ,,Waarbij we samenwerking met andere clubs niet uit de weg gaan. Zo brengen we met Sportclub Deventer meidenteams op de been."

Hoogste niveau