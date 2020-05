FC RDC schrijft met Post en De Groot twee nieuwkomers bij

Post (22) is niet de eerste speler die De Gazelle verlaat voor de zaterdagvereniging. Eerder stapten Luke Bosman, Jarayno Eisvelt, en Steven Pamboer over naar het team van Paul Roskam. Middenvelder Justin Post was in het afgelopen seizoen langdurig geblesseerd, maar heeft de afgelopen jaren zijn waarde bewezen voor de ploeg van Joost ter Stege.