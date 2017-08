FC RDC stopt met prestatievoetbal op zondag

Liveblog Voetballers SV Twello beleven fantastische avond met Maradona

21 augustus SV Twello speelde vanavond een oefenduel tegen FC Fujairah, het team onder leiding van Diego Armando Maradona. De Argentijnse vedette wilde een extra oefenduel tijdens het trainingskamp in Mierlo en kwam uit bij SV Twello. Het werd 0-6 voor de club uit de Verenigde Arabische Emiraten. Voor de Twellose mannen, spelend in de vierde klasse, was het een unieke ervaring. Lees hier het liveblog terug: