FC RDC trekt stekker uit 'gedoogteam' op zondag

Na vier jaar is de fusievereniging FC RDC nog allerminst een succes te noemen. De zaterdagtak van de fusievereniging tussen RDC en de CJV'ers zakte vanuit de tweede klasse weg naar de laagste vierde klasse en de zondagtak degradeerde richting de vijfde klasse, eveneens de kelder van het amateurvoetbal. De teloorgang van de fusieclub uit Borgele bereikte deze week een nieuw dieptepunt. FC RDC trekt de stekker uit het prestatieteam op de zondag en richt de pijlen vanaf nu vol op de zaterdagtak.

Representatief

,,We hadden geen andere optie'', licht Karel Turfboer de opvallende beslissing van de Deventenaren toe. De voorzitter van de voetbalcommissie van FC RDC gaat de beslissing aan het hart. ,,Er vertrokken meerdere spelers die lager wilden spelen of die langer geblesseerd waren. We hebben geprobeerd nieuwe spelers voor het team te vinden, maar het is niet gelukt een representatief team op de been te brengen.''

Een situatie die volgt uit het feit dat het zondagteam al sinds de fusie het ondergeschoven kindje is. ,,Het zondagteam is sinds de fusie eigenlijk een beetje een gedoogteam. Dat klinkt natuurlijk niet heel netjes, maar de pijlen worden vanaf het begin gericht op de zaterdagtak. Het zaterdagteam is het vlaggenschip. Dat weten spelers op een gegeven moment ook en dan wordt het lastig nieuwe spelers voor het team te vinden. Wij zijn geen club die gaat betalen voor spelers en dan houdt het snel op.''

Moeilijke jaren

Ondanks de opeenstapelingen van dieptepunten weigert Turfboer de fusie echter een fiasco te noemen. ,,We hebben moeilijke jaren gehad waarin we als een komeet naar beneden zijn gevallen, maar er zijn positieve punten. Als vereniging zijn we groter geworden en langzaamaan begint de jeugdafdeling te groeien. De jeugd wordt beter en het gat met de eerste teams wordt kleiner. Het zaterdagteam bestaat volgend jaar voornamelijk uit jonge jongens en die moeten ervoor zorgen dat we als club weer kunnen gaan bouwen. Ik ben ervan overtuigd dat de bodem is bereikt.''

Bang voor negatieve reacties binnen de club is de voetbalman achter FC RDC dan ook niet. ,,Binnen de vereniging zie je de verschillende bloedgroepen nog wel terug. De beslissing om te stoppen met het zondagteam is alleen niet achter gesloten deuren gebeurd. De vereniging is ver genoeg om dit te accepteren. We gaan ons vanaf nu vol richten op de zaterdag en wie weet komt het prestatievoetbal op zondag wel weer terug als die zaterdagtak weer is opgeklommen.''