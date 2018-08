FC Twente wint Youth Cup voor derde maal op rij

Aan de vijfde editie van het toernooi voor spelers tot dertien jaar namen tien teams deel, BVO's en amateurclubs. Zij waren verdeeld over twee poules van vijf. Ook Go Ahead Eagles was vertegenwoordigd op de velden van Sportclub Deventer en Sallandia, en werd uiteindelijk vierde. De ploeg onder leiding van de nieuwe Schalkhaarse trainer Jip Ellenbroek verloor in de troostfinale van FC Emmen: 3-0.

Erg teleurgesteld was Ellenbroek echter niet. ,,Van FC Utrecht en Emmen verliezen we heel knullig. Als je toch ziet hoe we druk hebben gezet in beide wedstrijden en daarbij ook hebben gedomineerd, dan denk ik dat we best tevreden mogen zijn, al win je natuurlijk liever.”