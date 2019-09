FC Zutphen door naar volgende bekerronde

Routinier

Ondanks zijn jeugdige leeftijd is Rik Vlutters toch al een van de routiniers van het team. Hij had een groot aandeel in de winst. Hij scoorde driemaal, maar miste ook een strafschop. ,,De helft van het team is jonger dan twintig jaar. Het is nog wat speels en iedereen wil scoren. Daar was nu ook alle gelegenheid voor. We hebben een goede groep en doen het voor niets minder dan de titel.”

Brede selectiegroep

Trainer Arthur Isselman was niet helemaal tevreden met het resultaat van zijn equipe. ,,Ik heb vooraf gezegd, dat als we niet meer dan tien doelpunten zouden maken, we het niet goed hebben gedaan. Ik was liever in een sterkere poule ingedeeld, waardoor we meer tegenstand zouden hebben gehad. Gelukkig hebben we in de voorbereiding sterkere ploegen gehad die in een hogere klasse spelen. We wonnen alle duels met glans. Ik heb nu een prima indruk van de mogelijkheden van deze groep. Ik kan beschikken over een brede selectie van 18 tot 20 spelers.”