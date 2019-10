FC Zutphen drukt overwicht tegen Oeken niet in doelpunten uit

FC Zutphens Jelle Macaré (25) scoorde binnen twintig minuten tweemaal. ,,Ja, dat was lekker, ik heb echter ook kansen laten liggen. Het veldspel zag er vandaag aardig uit, maar het rendement is veel te laag. We zijn erg slordig in de eindpass, waardoor we soms moeilijk in scoringspositie komen. Vervolgens worden ook nog eens vele kansen om zeep geholpen. Bij rust hadden we al op een 5-0 of 6-0 voorsprong moeten staan”. Na rust zorgde Jesse de Vries voor 3-0.

Niet op honderd procent gespeeld

Arthur Isselman, trainer van FC Zutphen, is blij met de drie punten, maar heeft wat kanttekeningen. ,,We hebben niet op honderd procent gespeeld en dat kunnen we ons met een tegenstander als vandaag misschien veroorloven, maar dat moet echt beter. De focus was niet goed en we hebben absoluut niet ons niveau gehaald. We misten vele kansen en daarnaast beschikte Oeken over een uitstekende doelman. Hebben het niet laten zien en dat neem ik mijn ploeg kwalijk”.

,,Van FC Zutphen moeten we de punten niet halen”

Oefenmeester Stefan Jansen van Oeken zag dat zijn formatie kansloos was. ,,Normaal gesproken komen we tekort tegen FC Zutphen, maar we misten vandaag ook nog eens acht spelers van de selectiegroep. Vier spelers zijn geblesseerd en vier zijn met vakantie, dat is nauwelijks op te vangen. Ons bleef niets anders over dan heel verdedigend te spelen, want we wilden we niet afgeslacht worden”. Jansen vervolgt: ,,Van FC Zutphen moeten we de punten niet halen. We krijgen nu Excelsior Zetten op bezoek en dat zijn tegenstanders waartegen we punten moeten pakken".