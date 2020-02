FC Zutphen heeft geen kind aan De Treffers

Vitesse'63 dendert door en wint ook van HS'88

20:01 Ook in wedstrijd zeventien van het seizoen bleef Vitesse’63 ongeslagen. Het elftal van Klaas Mijnheer was in eigen huis te sterk voor HS’88. Het gehele duel was niet hoogstaand, maar bij vlagen liet de ploeg uit Koekange zien waarom zij de terechte koploper zijn. Met zijn 150e doelpunt bepaalde Johnny Schuttevaar de eindstand op 3-0.