FC Zutphen laat Eerbeekse Boys alle hoeken van het veld zien

Jesse de Vries (20) is een van de voorwaartsen van FC Zutphen. Hij scoorde de eerste en tweede treffer van de thuisploeg. ,,Binnen tien minuten was het al 2-0 en lag een grote uitslag in het verschiet. We zijn niet echt afhankelijk van een topscorer, want bij ons kan iedereen een doelpunt maken. Vandaag wilden we echt gaan voor tien doelpunten, maar dat zat er niet meer in. We nemen bij zo’n tussenstand echt geen gas terug. Ons voetbal is gebaseerd op techniek en balsnelheid en als dit lukt zorgt dat voor veel spelvreugde.”