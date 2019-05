FC Zutphen loopt periodetitel mis

Waar het eerste zaterdagteam strijdt voor handhaving in de tweede klasse, liet het zondagelftal een uitgelezen kans liggen om via de nacompetitie te promoveren. De belangrijke thuiswedstrijd tegen SHE werd met 1-3 verloren en daar viel niets op af te dingen. FC Zutphen speelde te gehaast en onzuiver en vaak kwamen ballen niet aan.

Aanvoerder Ruben Schut baalde van het verlies, maar vond de winst van SHE verdiend. ,,We hadden de zaak in de eerste helft aardig onder controle en dan verlies je de wedstrijd binnen een minuut. De tegenstander scoorde in de 44e en 45e minuut via een snelle counter. Met een 0-2 achterstand ga je de kleedkamer in en eigenlijk is het duel dan al beslist. Hoewel de teleurstelling overheerst, wil ik het seizoen niet als verloren beschouwen. We hebben ten opzichte van de vorige competitie weer een stapje gemaakt. Het volgend seizoen willen we echt meedoen voor de prijzen.”