FC Zutphen ontsnapt niet weer: degradatie naar derde klasse

FC Zutphen is er niet in geslaagd zich te handhaven in de tweede klasse. In en tegen Rouveen ging het mis. Een 3-2 nederlaag in de tweede ronde van de nacompetitie zorgde ervoor dat de Zutphenaren volgend seizoen uitkomen in de derde klasse. Het is de tweede degradatie op rij voor de zaterdagtak van FC Zutphen.