FC Zutphen pakt punt tegen asv Dronten

Na een klein half uur spelen kwamen de bezoekers uit Dronten op voorsprong via Ricardo Ntalu. Kort voor rust zorgde Daniel Opoku voor de belangrijke gelijkmaker.



In de tweede helft waren de Zutphenaren aan de betere hand. De rode kaart van FC Zutphen-speler Radjindher Banwari gooide echter roet in het eten. Een spannende slotfase volgde, maar doelpunten bleven uit. ,,We hebben voor elkaar gevochten in slordig duel”, vatte aanvaller Niek Bakkerweerd puntig samen.