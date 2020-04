FC Zutphen raakt zondagafdeling kwijt: ‘Het had nooit zover hoeven komen’

SPELERSCARROUSEL Aanvaller Mark Meijer wil weer doelpunten maken voor Be Quick'28, drie talenten sluiten aan

15:30 Mark Meijer keert komend seizoen terug in de selectie van Be Quick'28. De aanvaller, voormalig topscorer in de jeugd van de Zwolse club, trekt de schoenen weer aan na een periode zonder voetbal.