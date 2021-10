FC Zutphen scoort er weer op los, zege op Harfsen is voor Almen mooier dan dansfeest en Twello te sterk voor ‘tegenvallend’ Helios

Vierde klasse Joek van Herwijnen is de ster van de derde helft bij SC Klarenbeek

10 oktober ,,Door de derde helft natuurlijk!” klinkt het overtuigd wanneer aan de enthousiaste nieuwkomer Joek van Herwijnen (23) wordt gevraagd hoe hij ingeburgerd is bij SC Klarenbeek. ,,Ik ben in de kantine niet de grootste ster, maar ik vind het wel echt mooi hier", voegt hij toe, terwijl de Nederlandstalige muziek hard over het veld schalt.