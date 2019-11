FC Zutphen vecht zich uit onrust met ruime overwinning

Met meer ervaren spelers in de basis lukte het FC Zutphen om het tij te keren. Waar Niek Bakkerweerd in het verloren duel met Eefde alleen in de tweede helft mocht spelen, stond hij nu van het begin af aan in de basis. Bakkerweerd liet zich tegen Excelsior dan ook gelden met twee goals, al was hij uitermate kritisch op zichzelf: ,,Ik scoor twee keer, maar volgens mij heb ik voor de rest geen bal geraakt.”