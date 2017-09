FC Zutphen vele klassen te klein voor SVZW

OZC nipt te sterk voor SCN

19:13 OZC heeft vanmiddag een zwaarbevochten overwinning geboekt op promovendus SCN uit Nieuwlande. De Ommenaren, die na de degradatie van het afgelopen seizoen, voor het eerst uitkomen in de 3e klasse noord waren beter, maar verzuimden om eerder afstand te nemen. In de slotfase was Erwin Schuldink het goudhaantje door bij de eerste paal binnen te tikken.